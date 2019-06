Perturbation

TAG - Jusqu'au 13/06/2019.

À partir de 22h, la ligne ne circule pas entre les stations Grenoble Hôtel de Ville et Le Prisme, en raison de travaux de nuit. Un Bus relais assure la liaison, entre les stations Grenoble Hôtel de ville et Le Prisme. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic. Merci de votre compréhension.