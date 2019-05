TAG - Du 17/05/2019 au 28/05/2019

Du mardi 22 mai au mardi 28 mai

Uniquement Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi



La ligne ne circule pas entre les stations Louise Michel et Palluel, uniquement les nuits du 22,23,27 et 28 mai en raison de travaux.

Des Bus relais assurent la liaison, entre les stations Palluel et Louise Michel. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais ici