Tour de France

vendredi 20 juillet 2018 de 09h à 17h

En raison du passage du Tour de France, les lignes seront fortement perturbées.

A. La ligne ne circule pas entre les arrêts "Albert 1er de Belgique", et "Gares", en raison du Tour de France. Les arrêts, de "Chavant" à "AlsaceLorraine", ne sont pas desservies.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • Chavant • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Verdun - Préfecture • Victor Hugo

B. La ligne ne circule pas entre les arrêts "Victor Hugo", et "Presqu'île", en raison du Tour de France. Les arrêts, de "Alsace-Lorraine" à "Presqu'île", ne sont pas desservies.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • CEA - Cambridge • Cité Internationale • Gares • Palais de Justice - Gare • Presqu'île • Saint-Bruno

C. La ligne ne circule pas entre les arrêts "Grenoble Hôtel de Ville", et "Vallier - Catane", en raison du Tour de France. Les arrêts, de "Chavant" à "Vallier - Docteur Calmette", ne sont pas desservies.

Arrêts non desservis : • Chavant • Foch - Ferrié • Gustave Rivet • Vallier - Docteur Calmette • Vallier - Libération

E. La ligne ne circule pas entre les arrêts "Condorcet", et "Esplanade Centre", en raison du Tour de France. L'arrêt, de "Alsace-Lorraine", n'est pas desservie.

Arrêt non desservi : • Alsace-Lorraine

C1. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne ne circule pas, entre les arrêts "Victor Hugo" et "Cité Jean Macé". L’arrêt "Victor Hugo" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Arago • Cité Jean Macé • Docteur Mazet • Emile Gueymard • Félix Viallet • Gares

C3. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne ne circule pas, entre les arrêts "Victor Hugo" et "Foch - Ferrié". L’arrêt "Foch - Ferrié" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Championnet • Marceau - Jardin des Vallons • Victor Hugo

C4. La ligne ne circule pas, en raison du Tour de France.

C5. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne ne circule pas, entre les arrêts "Malherbe" et "André Argouges". Les arrêts "Malherbe", et "André Argouges", deviennent terminus provisoire.

C6. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne circule uniquement, entre les arrêts "Chamechaude", et "Grand'place", et entre les arrêts, "Le Marais" et, "Henri Wallon". Les arrêts "Chamechaude", "Grand'place", et "Le Marais" deviennent terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Collège des Saules • Général de Gaulle • La Châtelière • Martyrs - Résistance • Presqu'île • Raymond Chanas

11. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts "Le Carina" et "François Quesnay". Les arrêts de "Centre Socio-Culturel" à "Les Ruires-Boétie", ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Centre Socio-Culturel • Champ Fila • Les Ruires-Boétie • Odyssée

12. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne circule, entre les arrêts "Grand'place" et "Championnet", et entre les arrêts "Les Alloves" et, "Verdun - Préfecture". Les arrêts "Verdun - Préfecture", "Championnet" et "Grand'Place" deviennent terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Docteur Martin • Les Géants • Les Saules • Maisons Neuves • Raymond Chanas

13. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts "Clémencea"u et "Mutualité". Les arrêts de "Auguste Ravier" à "Verdun - Préfecture", ne sont pas desservis. L'arrêt "Mutualité" en direction de "Prémol" n'est pas désservi.

Arrêts non desservis : • Auguste Ravier • Chavant • Docteur Martin • Driant • Mutualité en direction de Prémol • Verdun - Préfecture

16. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne ne circule pas, entre les arrêts "Docteur Martin" et "Eugène Sue". Les arrêts "Verdun - Préfecture", et "Clos d'Or" deviennent terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Capuche • Caserne de Bonne • Docteur Martin • Eugène Sue • Gustave Rivet • Rue des Déportés

19. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne ne circule pas, entre les arrêts "L'Ovalie" et "La Poya". L’arrêt "Gérard Philipe" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • La Poya • Le Gua • Les Pies • L'Ovalie • Place de la Libération • Pré Fleury • Trefforine

20. La ligne ne circule pas, en raison de la course cycliste.

22. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne ne circule pas, entre les arrêts "Presqu'île" et "Louis Gagnière". L'arrêt "Cap des H" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Louis Gagnière • Oxford • Presqu'île • ZI Saint-Martin-le-Vinoux

23. En fonction de l'avancée de la course cycliste, la ligne ne circule pas, entre les arrêts "Le Péage" et "Vizille Lycée". L’arrêt "Place du Château" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Le Péage • Vizille Lycée

54. Les départs de l’arrêt "Presqu'île" à 14h59 et 15h35, en direction de "Pont de Vence", ne sont pas assurés. Les départs de l'arrêt "Pont de Vence", en direction de "Presqu'île" à 15h35 et 16h10, ne sont pas assurés;

67. Le départ de l'arrêt "Grand'place" à 12h20, en direction de "Herbeys Le Bourg", n'est pas assuré. Le départ de l'arrêt "Herbeys Le Bourg" à 12h45, en direction de "Grand'Place", n'est pas assuré.

50. La ligne ne circule pas, en raison de la course cycliste.

51. La ligne ne circule pas, en raison de la course cycliste.

52. La ligne ne circule pas, en raison de la course cycliste.

53. La ligne ne circule pas, en raison de la course cycliste.

65. La ligne ne circule pas, en raison de la course cycliste.

70. La ligne ne circule pas, en raison de la course cycliste.