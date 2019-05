TAG - Du 24/05/2019 au 24/05/2019

Marche pour le climat

Vendredi 24 mai de 13h30 à 19h

En raison de la manifestaion Marche pour le climat, des perturbations sont à prévoir sur les lignes ci-dessous :

12 : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Vallier - Docteur Calmette et Verdun - Préfecture. L’arrêt Vallier - Docteur Calmette (situé

Rue des Eaux Claires) devient terminus provisoire. Ce dispositif concerne le tronçon Maisons Neuves à Verdun - Préfecture.

13 :En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Clémenceau et Saint-Roch. Les arrêts de Auguste Ravier à

Mutualité, ne sont pas desservis.

15: En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être déviée en direction de Verdun - Préfecture, entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture. La ligne

empruntera l'itinéraire en direction de Domène.

Arrêts non desservis: • Bir Hakeim• Flandrin - Valmy en direction de Verdun - Préfecture

16: En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Notre-Dame - Musée et Gustave Rivet.

Arrêts non desservis : • Caserne de Bonne• Docteur Martin• Hôtel de Police• Mutualité• Saint-Roch• Verdun - Préfecture.

25: En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Foch - Ferrié et Colonel Dumont. L’arrêt Vallier - Libération devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Colonel Dumont• Foch - Ferrié.

C1: En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Grenoble Hôtel de Ville et Grenoble Hôtel de Ville. Les arrêts Victor Hugo (arrêt de la Flexo 40) et Chavant (arrêt C4 et 13) deviennent terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Chavant• Docteur Martin• Victor Hugo.

C3: En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Clos d'Or et Victor Hugo. L’arrêt Stalingrad Alliés (arrêt de la Chrono 5) devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Capuche• Championnet• Eugène Sue• Foch - Ferrié• Marceau - Jardin des Vallons• Victor Hugo.

C4: En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Jean Racine et Victor Hugo. La ligne empruntera ensuite l'itinéraire de la Chrono 5.

A: La ligne est interrompue, entre les arrêts Verdun - Préfecture et Gares.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine• Hubert Dubedout - Maison duTourisme• Victor Hugo.

B: La ligne est interrompue, entre les arrêts Gares et Sainte-Claire - Les Halles.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine• Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Victor Hugo.

C: En raison d’une manifestation, la ligne peut être retardée au croisement des manifestants.

E: La ligne est interrompue, entre les arrêts Condorcet et Esplanade Centre.