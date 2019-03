TAG - Du 29/03/2019 au 29/03/2019

Manifestation Marche pour le climat du vendredi 29 mars 2019 14h à fin indéterminée

Complément : Départ à 14h du Parc Paul Mistral (Anneau de Vitesse), Place Pasteur, Boulevard, Maréchal Joffre, Place Gustave Rivet, Boulevard Gambetta, Rue Béranger, Avenue Agutte Sembat, Rue Lesdiguières, Place Verdun, Rue Haxo, Boulevard Jean Pain, fin de la déambulation à Hôtel de Ville Grenoble. Heure de fin estimée à 17h.

A. : En raison d’une manifestation, la ligne peut être retardée au croisement des manifestants.

C. : En raison d’une manifestation, la ligne peut être retardée au croisement des manifestants.

C1. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Grenoble Hôtel de Ville" et "Docteur Mazet". Les arrêts "Victor Hugo" (Rue de Belgrade, arrêt 40) et "Chavant" (Arrêt C4 et 13) deviennent terminus provisoires.

Arrêts non desservis : • Chavant • Docteur Martin • Victor Hugo

C3. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Clos d'Or" et "Victor Hugo". L’arrêt "Stalingrad Alliés" (arrêt C5) devient terminus provisoire

Arrêts non desservis : • Capuche • Championnet • Eugène Sue • Foch - Ferrié • Marceau - Jardin des Vallons • Victor Hugo

C4. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Jean Racine" et "Victor Hugo". L’arrêt "Louis Jouvet" (arrêt C5) devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bajatière • Chavant • Docteur Martin • Driant • Mallifaud • Paul Claudel • Ponsard • Teisseire • Victor Hugo

12. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Condorcet" et "Verdun Préfecture". L’arrêt "Condorcet" devient terminus provisoire. La ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Madeleine" et "Chavant". Les arrêts "Auguste Ravier", "Driant" et "Chavant" ne sont pas desservis. L'arrêt "Madeleine" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Championnet • Docteur Martin • Verdun - Préfecture

13. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être déviée dans les 2 sens, entre les arrêts "Clemenceau" et "Saint Roch". Les arrêts de "Auguste Ravier" à Mutualité, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Auguste Ravier • Chavant • Docteur Martin • Driant • Mutualité • Verdun - Préfecture

14. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Flandrin Valmy" et "Verdun - Préfecture". L’arrêt "Flandrin Valmy" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture

15. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Flandrin Valmy" et "Verdun - Préfecture". L’arrêt "Flandrin Valmy" devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture

16. : En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts "Eugène Sue" et "Notre-Dame Musée".

Arrêts non desservis : • Capuche • Caserne de Bonne • Docteur Martin • Gustave Rivet • Hôtel de Police • Mutualité • Rue des Déportés • Saint-Roch • Verdun - Préfecture

Merci de votre compréhension.