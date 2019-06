TAG - Du 22/06/2019 au 22/06/2019

Coupe du monde foot

8ème de finale

Samedi 22 juin

C. Avant le match, 1 départ supplémentaire de la station Le Prisme à 16h45. Après le match, 1 départ supplémentaire de la station Chavant à 19h47. En fin de match, les départs sont susceptibles d'être ajustés.

C. La station Grenoble Hôtel de Ville est fermée en fin de match de 19h05 à 20h05.

Arrêt non desservi : • Grenoble Hôtel de Ville

E. Avant le match, 3 départs spéciaux de la station Palluel à 16h07, 16h17 et 16h27 à destination de la station Chavant pour accéder au Stade des Alpes. Ces trams desservent les stations de la ligne E jusqu'à Condorcet puis les stations de la ligne C de Foch - Ferrié à Chavant. Après le match, 3 départs spéciaux de la station Chavant à 19h40, 19h51 et 20h12 à destination de Palluel. En fin de match, les départs sont susceptibles d'être ajustés.

12. La ligne est déviée, toute la journée, en direction de Maisons Neuves entre les arrêts Jeanne d'Arc et Championnet et en direction des Alloves, entre les arrêts Championnet et Bon Pasteur. L'arrêt Jeanne d'Arc direction les Alloves est reporté avenue Jeanne d'Arc. La ligne dessert les arrêts Driant et Chavant sur le parcours de déviation.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Docteur Martin • Grand Châtelet en direction de Les Alloves • Madeleine • Verdun - Préfecture

13. La ligne est déviée, dans les 2 sens, toute la journée, entre les arrêts Les Bains et Driant par la rue Moyrand et l'avenue Jean Perrot. Elle dessert l'arrêt Driant sur le parcours de déviation.

Arrêts non desservis : • Auguste Ravier • Clémenceau • Edison

14. La ligne ne circule pas, toute la journée, entre les arrêts Flandrin Valmy et, Verdun - Préfecture. L’arrêt Flandrin Valmy devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture

15. La ligne est déviée dans les 2 sens, toute la journée, entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture, par l'avenue du 19 mars 1962. Les arrêts Flandrin - Valmy sont reportés avenue Gabriel Péri. L'arrêt Mutualité est desservi sur le parcours de déviation.

Arrêt non desservi : • Bir Hakeim

Navette Stade Alpes. Avant le match, un départ toutes les 10 minutes entre 16h30 et 17h10 de la station Grand Sablon à destination du Stade des Alpes. Après le match, un départ toutes les 10 minutes entre 19h30 et 20h00 de la station Grenoble Hôtel de Ville à destination de Grand Sablon.

Parking Relais. Les parkings Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville, Le Prisme, Plaine des Sports, Esplanade et Echirolles Gare sont en accès libre de 14h30 à 20h30. Le parking Vallier - Catane est ouvert jusqu'à 21h. Le parking Grand Sablon est ouvert jusqu'à 21h.