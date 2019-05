TAG - Du 13/05/2019 au 16/05/2019

Du lundi 13 mai 2019 22h au jeudi 16 mai 2019 fin de service



La ligne est déviée dans les deux sens, entre les arrêts Félix Viallet et Grenoble Hôtel de Ville, en raison de travaux d'éclairage. L'arrêt Chavant est déplacé aux arrêts des lignes C4 et 15.



Arrêts non desservis : Chavant, Docteur Martin, Docteur Mazet, Victor Hugo

Merci de votre compréhension.