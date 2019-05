TAG - Du 13/05/2019 au 16/05/2019

Du lundi 13 mai début de service

au jeudi 16 mai fin de service



En raison de travaux rue du Gua à Sassenage,la ligne est déviée dans les 2 sens entre les arrêts "Maladière" et "Château".

Dans son nouvel itinéraire, le bus dessert l'arrêt "Place de la Libération" des lignes 19, 20, 50 et 53.

L'arrêt "Maladière" direction Presqu'île, est transféré au début de la déviation, rue de Chamechaude.





Arrêts non desservis : "Complexe Sportif", "François Blumet", "Le Gua", "L'Ovalie".

Merci de votre compréhension