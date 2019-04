TAG - Du 08/04/2019 au 12/04/2019

Travaux de nuit secteur Lesdiguières

du lundi 8 au vendredi 12 avril tous les jours de 20h00 jusque la fin de service

Ligne 16 :

La ligne ne circule pas les nuits du 8 au 10 avril à partir de 20h, entre les arrêts, "Notre-Dame - Musée" et "Gustave Rivet", en raison de travaux de nuit.

Les arrêts "Caserne de Bonne", "docteur Martin", "Hôtel de Police", "Mutualité", "Saint-Roch" et "Verdun-Préfecture" ne seront pas desservis.

Ligne C3 :

La ligne ne circule pas les nuits du 9 au 11 avril à partir de 20h, entre les arrêts "Foch - Ferrié" et "Victor Hugo", en raison de travaux de nuit. "L’arrêt Foch - Ferrié" devient terminus provisoire.

Les arrêts "Championnet", "Marceau-Jardin des Vallons" et "Victor Hugo" ne seront pas desservis.

Ligne C4 :

La ligne ne circule pas les nuits du 9 au 11 avril à partir de 20h, entre les arrêts "Chavant" et "Victor Hugo", en raison de travaux de nuit. L’arrêt "Chavant" devient terminus provisoire.

Les arrêts "Docteur Martin" et "Victor Hugo" ne seront pas desservis.

Ligne 13 :

La ligne est déviée dans les 2 sens les nuits du 9 au 11 avril à partir de 20h, entre les arrêts "Clémenceau" et "SaintRoch", en raison de travaux de nuit.

Les arrêts "Auguste Ravier", "Chavant", "Docteur Martin", "Driant", "Mutualité" et "Verdun-Préfecture" ne seront pas desservis.

Ligne 12 :

La ligne est déviée dans les 2 sens les nuits des 11 et 12 avril à partir de 20h , entre les arrêts "Championnet" et "Madeleine", en raison de travaux de nuit.

Les arrêts "Bir Hakeim", "Docteur Martin" et "Verdun-Préfecture".

Ligne C1 :

La ligne est déviée dans les 2 sens les nuits des 11 et 12 avril à partir de 20h, entre les arrêts "Grenoble Hôtel de Ville" et "Félix Viallet", en raison de travaux de nuit. L'arrêt "Caserne de Bonne" de la ligne 16, ainsi que l'arrêt "Gambetta" sont desservis. L'arrêt "Chavant" de la ligne C4 et 13 est également desservi mais seulement en direction de Maupertuis.

Les arrêts "Chavant", "docteur Martin", "Docteur Mazet" et "Victor Hugo" ne seront pas desservis.