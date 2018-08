TAG - Du 27/08/2018 au 31/12/2018

Du lundi 27 août début de service à fin indéterminée

En raison de travaux du pont Malakoff, des perturbations sont à prévoir sur les lignes ci-dessous :

12 : La ligne est scindée en 2 tronçons au centre-ville de Grenoble. Elle circule entre les arrêts Maisons Neuves et Verdun-Préfecture et entre les arrêts Les Alloves et Chavant situé boulevard des

Diables Bleus. Les arrêts Bir Hakeim, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture en direction de Les Alloves.

14 : La ligne ne circule pas, entre les arrêts Verdun-Préfecture et Flandrin-Valmy. Les arrêts Bir Hakeim, ne sont pas desservis. L’arrêt Chavant situé boulevard des Diables Bleus, devient

terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture en direction de Verdun - Préfecture.

15 : La ligne est déviée, entre les arrêts Verdun-Préfecture et Péri-Brossolette par l'avenue 19 mars 1962. Les arrêts Bir Hakeim, ne sont pas desservis. Se reporter à l'arrêt Mutualité des lignes 13

et 16. Des arrêts provisoires Flandrin- Valmy et Péri-Brossolette, situés avenue Gabriel Péri.

Arrêt non desservi : • Bir Hakeim .

Retrouvez le plan détaillé, et les nouveaux horaires, aux arrêts et en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.

Merci de votre compréhension