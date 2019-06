CAPI - Du 14/06/2019 au 14/06/2019

Vendredi 14 juin à partir de 17h

Arrêts "Le Moulin" et "Four Mairie" non desservis

En raison d'une kermesse organisée dans la Grande rue à Four, la ligne F sera déviée à partir de 17h dans le secteur de Four.



Les arrêts suivants ne seront pas desservis :