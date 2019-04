Perturbation

TAG - Jusqu'au 30/04/2019.

La ligne Sacado 131 change d'itinéraire et passe par le chemin Saint-Bruno. 3 arrêts sont à nouveau desservis : Chemin de l'église, Saint Germain et Malanot. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires, en téléchargement sur Tag.fr/trafic.