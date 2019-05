Perturbation

TAG - Du 24/05/2019 au 24/05/2019

En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Chavant et Victor Hugo. Les arrêts Victor Hugo (arrêt de la Flexo 40) et Chavant (arrêt C4 et 13) deviennent terminus provisoire. Merci de votre compréhension.