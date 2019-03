Perturbation

TAG - Jusqu'au 16/03/2019.

En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Madeleine et Chavant. Les arrêts Auguste Ravier, Driant et Chavant ne sont pas desservis. L’arrêt Madeleine devient terminus provisoire. La ligne est interrompue, entre les arrêts Condorcet et Verdun - Préfecture. L'arrêt Condorcet devient terminus provisoire. Merci de votre compréhension.