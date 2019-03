Perturbation

TAG - Jusqu'au 16/03/2019.

En fonction de l’avancée des manifestants, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Plaine Fleurie et Cité Jean Macé. L’arrêt Grand Sablon devient terminus provisoire de la ligne C1. Correspondance possible avec les lignes 41, 42 et B. Merci de votre compréhension.