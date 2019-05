SNCF - Du 25/05/2019 au 02/06/2019

Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 2 juin 2019 uniquement Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche auront lieu des travaux de maintenance entre entre Grenoble et Lyon et Chambéry et Lyon.

Des bus remplacent les TER des lignes 01,54 et 62.

Plus d’informations sur le site TER Auvergne-Rhône Alpes, rubrique info/travaux/trafic.