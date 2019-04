Transisère - Jusqu'au 26/04/2019.

Du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019

Entre 9h00 et 16h00

Arrêts « Ermac Abri » à Colombe et « Espace Commercial Bièvre Dauphiné » à Apprieu

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Colombe, la ligne est déviée. Les arrêts « Ermac Abri » à Colombe et « Espace Commercial Bièvre Dauphiné » à Apprieu ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur les arrêts « Place du Château » au Grand-Lemps ou « P+R Bièvre Dauphiné » à Rives.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère