Transisère - Du 27/04/2019 au 28/04/2019

Les 27 et 28 avril 2019 inclus

Arrêts « Champ de Foire » et « Croix St-Georges » à Beaucroissant non desservis

En raison de la foire de Beaucroissant, les arrêts « Champ de Foire » et « Croix St Georges » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt provisoire « Pont de Champ » sur la RD1085.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère