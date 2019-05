Transisère - Jusqu'au 02/05/2019.

Ce jeudi 2 mai, suite à une circulation difficile sur les lignes 6060, 6200, EXP1 et EXP2, les arrêts "Dr Mazet" et " Victot Hugo" non desservis dans le sens Gare -> Hôtel de Ville

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère