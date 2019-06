Perturbation

TAG - Du 21/06/2019 au 21/06/2019

Les tramways circulent plus tard et plus souvent, avec une fréquence de 10 minutes environ à partir de 23h. Cependant, de 20h à 23h, la ligne ne circule pas entre les stations Gares et Ile Verte. Dernier départ de la station Plaine des ports vers Presqu'ile à 1h41. Dernier départ de la station Presqu'ile vers Plaine des sports à 2h24.