Perturbation

TAG - Du 15/06/2019 au 15/06/2019

Avant le match, 1 départ supplémentaire de la station Le Prisme à 20h10 et départ supplémentaire de Plaine des Sports à 20h12. Après le match, 2 départs supplémentaires de la station Chavant à 23h13 et 23h25 en direction du Prisme et 1 départ supplémentaire de la station Flandrin - Valmy à 23h15 en direction de Plaine des Sports. En fin de match, les départs sont susceptibles d'être ajustés.