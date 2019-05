Perturbation

TAG - Jusqu'au 27/05/2019.

Les départ de l’arrêt Les Arnauds à 06h39 et 7h59, en direction de Verdun - Préfecture, ne sont pas assuré. Les départs de Verdun - Préfecture à 7h11, 7h19, 8h36 et 8h47, ne sont pas assurés. Les départs de Chenevières à 6h45 et 8h07, ne sont pas assurés en direction de Verdun - Préfecture. Merci de votre compréhension.