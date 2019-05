Perturbation

TAG - Du 25/05/2019 au 26/05/2019

Samedi 25 et dimanche 26 mai, à l'occasion d'animations au Charmant Som, départs supplémentaires de la ligne 62 de l'arrêt Notre-Dame - Musée à 9h20 et 16h15 et de l'arrêt Col de Porte à 15h15 et 17h00. Au Col de Porte, une navette en correspondance avec la ligne 62 vous permettra de rejoindre le secteur du Charmant Som.