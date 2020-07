Jusqu'au 28/08/2020.

FLASH SPECIAL

Depuis le lundi 6 juillet 2020, le Département de l’Isère engage des travaux de réparation d’ouvrage d’art sur les communes de Les-Avenières-Veyrins-Thuellin (Isère) et St-Benoît (Ain). Il est prévu de fermer à la circulation, 24h/24 et 7j/7 du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020 de part et d’autres des superstructures du pont sur le Rhône :

- la RD 33 côté Isère ;

- La RD 10 côté Ain.

Déviation pour tous les usagers dans les 2 sens de circulation :

Par les RD 33, RD 1075 et RD 1516 et RD 592 via Les-Avenières-Veyrins-Thuellin, Le Bouchage, Morestel, Vézeronce-Curtin, puis Morestel et Vézeronce-Curtin à nouveau, LesAvenières-Veyrins-Thuellin, Corbelin, Faverges-de-la-Tour, La Batie-Montgascon, Chimilin et Aoste (en Isère), et par les RD 992, RD 19C, RD 19 et enfin la RD 10 rejoignant la RD 10A, via Brégnier-Cordon et St-Benoît au-lieu-dit Evieu (dans l’Ain).