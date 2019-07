Jusqu'au 02/08/2019. - itinisère

FLASH SPECIAL

D17 –Travaux de rénovation de la conduite d’eau potable

et sécurisation du passage à niveau PN51 (sur la commune de Panissage)

La communauté de communes des Vals du Dauphiné réalise des travaux de rénovation du réseau d’eau potable et le Département de l’Isère engage des travaux de sécurisation du franchissement du passage à niveau 51 à Panissage.

Ces travaux impliquent la coupure totale de la D17 au niveau du passage à niveau n°51 de Panissage, du 8 juillet matin au 2 aout 2019 vers 17h, 7J/7 et 24 h/24.

Déviations tous véhicules dans les 2 sens de circulation par les D17, D17E , D51, D520 et D73 via Montagnieu, Doissin, Pontrevel, Bizonnes, Chabons, Burcin, Chabons et Virieu.