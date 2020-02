Perturbation

Jusqu'au 14/02/2020. - TAG

La ligne Sacado 201 est déviée le matin et le mercredi, entre les arrêts Noyarey Village et Bascule. L'arrêt Rue Maupas n'est pas desservi. Au retour, la ligne sacado 201 est déviée entre Bascule et Le Ruisset. Les arrêts Rue Maupas, Village, Lotissements les tilleuls, Chemin des Noyers et Parc des biches ne sont pas desservis. Merci de votre compréhension.