Perturbation

Jusqu'au 04/10/2019. - TAG

La ligne Sacado 201 est perturbée en raison des travaux. Mercredi 02 octobre, Le départ de 7h37 s'effectue à la Place Victor Jat. (Arrêt Noyarey Village). Pour le retour de 12h30, la ligne est limitée à La Place Victor Jat. (Arrêt Noyarey Village). Les arrêts, Lotissement des tilleuls, Chemin des Noyers et Parc des Biches, ne sont pas deservis. Jeudi 03 et vendredi 04 octobre, le départ du 7h37 s'effectue à la Place Victor Jat (Noyarey Village). Pour les retours de 16h40 et 17h40, impossibilité de desservir le haut de Noyarey. Dépose des élèves aux arrêts "Bascule" et "Le Ruisset". Les arrêts, Rue du Maupas, Village, Lotissement des Tilleuls, Chemin des Noyers et Parc des Biches ne sont pas desservis. Merci de votre compréhension.