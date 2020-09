Perturbation

Jusqu'au 13/09/2020 - TAG

Du lundi au vendredi, la ligne C ne circule pas entre les stations Vallier - Docteur Calmette et Le Prisme. Du samedi au dimanche, elle ne circule pas entre les stations Vallier - Catane et Le Prisme. Un bus relais assure la liaison du lundi au dimanche entre les stations Vallier - Libération et Le Prisme. Plus d'infos sur tag.fr