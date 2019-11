Perturbation

Jusqu'au 29/11/2019. - TAG

Du Vendredi 1er au Vendredi 29 Novembre, des travaux d'aménagement auront lieu en gare de Saint-André-le-Gaz, et à la sortie de Lyon-Est, en direction de Grenoble . Ces travaux entraîneront des perturbations sur l'axe Lyon - Grenoble. Durant ces travaux, deux interruptions des circulations ferroviaires auront lieu, du 2 au 3 Novembre, et du 9 au 10 Novembre. Plus d’informations sur le site SNCF TER. Merci de votre compréhension.