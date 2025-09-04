A compter du lundi 22 septembre 2025, le Département de l’Isère va engager d’importants travaux de sécurisation de la route départementale D30 contre les chutes de blocs entre Saint Nazaire Les Eymes et le Plateau des Petites Roches jusqu’au vendredi 14 novembre 2025.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la campagne de sécurisation de l’été 2024. Ils consisteront à éliminer et conforter des blocs rocheux, à renforcer un ouvrage de protection existant et à mettre en place des grillages de protection.

Plus d'informations en cliquant sur ce lien