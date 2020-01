Perturbation

Jusqu'au 15/01/2020 - TAG

Entre 6h45 et 9h15 et entre 16h15 et 19h15, un tram sur 2 effectue son terminus à la station Gares depuis Plaine des Sports. Le tronçon entre Gares et Oxford est desservi toutes les 8 minutes par un tram sur 2. En raison de la fréquence plus réduite entre Gares et Oxford en heures de pointe, un bus Relais circule en renfort entre Palais de Justice - Gare et Oxford. Départ de l'arrêt de la ligne C5.