Perturbation

Jusqu'au 25/10/2019 - TAG

La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêt La Détourbe et Les Mûriers, en raison de travaux au carrefour Chemin de la Chicane et Chemin de l'Eglise. Se reporter aux arrêts Les Jaillières, Saint-Mury, Bérivière et Ancienne Mairie. Merci de votre compréhension.