Perturbation

Jusqu'au 18/10/2019. - TAG

les lignes sacado 221 La Détourbe, en direction de Collège Lionel Terray, 222 Collège Lionel Terray en direction de Maupertuis, et 163 La Détourbe en direction du Collège Rondeau Montfleury, sont déviées par l'Avenue des 7 Laux et l'Avenue de Chartreuse. Les arrêts, 21 chemin des jaillières, 15 chemin des Jaillières, Chemin de l'Eglise, Croix de Cibens, Croix des Rameaux, Champlars et Haut Meylan ne sont pas desservis. Se reporter aux arrêts Les Jaillières, Saint-Mury, Bérivière et Ancienne Mairie de la ligne 42. Merci de votre compréhension.