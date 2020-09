Jusqu'au 16/09/2020.

Tour de France

La circulation et le stationnement seront fortement perturbés dans la métropole grenobloise les mardi 15 et mercredi 16 septembre 2020.

Mardi 15 septembre, la course coupera le Sud et l’Est de la Métropole entre 12h et 17h45. Mercredi 16 septembre, le centre-ville Grenoblois sera fortement impacté entre 9h et 17h.

Toutes les informations et restrictions de circulation liées à cet évenement sont consultables sur https://www.mobilites-m.fr