Jusqu'au 16/09/2020.

FLASH SPECIAL

Secteurs Grésivaudan

in the Gresivaudan Area

TOUR DE FRANCE

(107ème édition)

MERCREDI 16SEPTEMBRE 2020

17ème étape – Grennoble=> Grand Colombier (Ain) – 174,5 Km

7ème étape – Grennoble (Isère)=> Méribel Col de la Loze (Savoie) – 170 Km

Wednesday 16th of September 2020 17th stage

Pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés une à deux heures avant le passage de la voiture de tête de course et au moins 15 minutes après le passage de la voiture balai.

Racing cyclists will have a private use of the road all along the cycling race route and at all stages of the tour. Both the competitors and the caravan vehicles will be escorted by the motorcycle squadron of the Republican Guard. The road will be closed one to two hours before the head vehicle goes and up to 15 minutes after the sweep vehicle goes.



Après s’être familiarisés avec ce parcours quasiment similaire à l’occasion du Critérium du Dauphiné, les coureurs quitteront de nouveau l’agglomération grenobloise pour cheminer à travers le Grésivaudan afin de rejoindre les gorges du Breda vers la Savoie où l’arrivée sera jugée au sommet du col inédit de la Loze à Méribel.

After familiarizing themselves with this almost similar route on the occasion of the Critérium du Dauphiné, the runners will again leave Grenoble agglomeration to walk through the Grésivaudan to reach the Breda gorges towards Savoie Department where the finish line will be judged. at the top of the unique Loze pass in Méribel.

Time schedule is indicated for information only: road closing and opening up will be fixed by the Police according to parking and traffic conditions, to ensure, as a priority, road drivers’safety

Deviations :

Itinéraire conseillé ou déviation longue distance :

De 9h30 à 13h30, les RD1090 et RD523 seront fermées à la circulation entre Meylan et La Terrasse et entre Tencin et Goncelin. Pour éviter ce secteur, les usagers en transit entre Grenoble et Albertville seront invités à suivre l’itinéraire conseillé (section à péage) mis en place, dans les deux sens de circulation, par l’A41 entre les voies rapides urbaines grenobloises et l’échangeur n°22 de Montmelian sur l’A43 (section à péage).

ALTERNATIVES ROAD :

From 9:30 to 13:30, the RD1090 and RD523 will be closed to traffic between Meylan and La Terrasse and between Tencin and Goncelin. To avoid this area, drivers in transit between Grenoble and Albertville will be invited to follow the recommended road set up, in both directions of traffic, by the motorway A41 between the Grenoble urban expressways and the Montmelian interchange n ° 22 on the A43 (toll section).

Interdictions Stationnements :

STATIONNEMENTS : Horaires et lieux d’interdiction