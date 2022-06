Jusqu'au 14/07/2022.

TOUR DE FRANCE (109ème édition)

JEUDI 14 JUILLET 2022 12ème étape – Briançon (Hautes Alpes) => Alpe d’Huez (Isère) – 165,5 Km

Pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés deux heures avant le passage de la caravane publicitaire et au moins 15 minutes après le passage de la voiture balai. Dans certaines intersections, un cisaillement d’itinéraire sera assuré sous la responsabilité des forces de l’ordre.

Cette étape de 165,5 Km démarrera à 11h05 de Briançon sur la RD1091. Après 33 kilomètres de course dans le département des Hautes Alpes, les premiers coureurs entreront dans le département de la Savoie par le col du Galibier puis franchiront le col de la Croix de Fer avant d’entrer dans le département de l’Isère vers 16h35 pour rejoindre la vallée de l’Eau d’Olle et Allemond vers 17h00 avant d’entreprendre, après une courte transition dans la plaine du Bourg d’Oisans, la célèbre montée vers l’Alpe d’Huez où l’arrivée de l’étape est prévue, pour les premiers coureurs, aux alentours de 17h50. Des perturbations sont à prévoir le jeudi 14 juillet 2022 sur la RD1091 menant aux cols du Glandon et de la Croix de Fer (via la RD526) mais aussi vers l’ensemble de l’Oisans et le Briançonnais.

Les cols du Glandon et de la Croix de Fer seront fermés à partir du jeudi 14 juillet à 12h00 dans le département de la Savoie.

Le col du Lautaret sera fermé à partir de 9h30. Réouverture au Sud du Bourg d’Oisans à partir de 14h45. Le col du Galibier sera quant à lui fermé dès le 12 juillet à 20h jusqu’au 14 juillet à 14h45. L’afflux important de spectateurs attendu dans l’Oisans et en direction des cols de la Croix de Fer et du Glandon (département de la Savoie) génèrera des perturbations sur le réseau routier et conduira à la mise en place de restrictions particulières pendant la semaine.

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Sur la RD211F entre le carrefour RD211 / RD211F et la station de l’Alpe d’Huez, le stationnement est réservé aux véhicules du Tour de France.

Toutes interdictions de stationnement prennent fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 à 16h00.

Merci de respecter ces consignes.

DEVIATIONS:

Du jeudi 14 juillet à 8h00 jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 à 14h00 :

Pour les usagers VL en transit, il est conseillé de suivre l’itinéraire suivant :

Pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron.

Jeudi 14 juillet 2022 à partir de 8h00 :

La fermeture de la route départementale 1091 à Bourg d’Oisans devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Bourg d’Oisans. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route nationale 85 passant par La Mure et Gap.

Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

Pour les usagers qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir Briançon, il est conseillé de passer par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529 via St Georges de Commiers.

VENDREDI 15 JUILLET 2022 13ème étape – Bourg d’Oisans (Isère) => St Etienne (Loire) – 193 Km

Les coureurs prendront le départ à 13h05 au Bourg d’Oisans sur la RD1091 en direction de l’agglomération grenobloise qu’ils rejoindront à Eybens après la première difficulté de la journée entre Vizille et Brié et Angonnes. A l’issue de la traversée de la capitale des Alpes le peloton se dirigera vers le bas grésivaudan pour atteindre Tullins où le col de Parménie leur permettra de rejoindre le plateau de la Bièvre via La Côte Saint André qu’ils traverseront pour regagner la vallée du Rhône à Vienne où leur périple isérois prendra fin. Les coureurs poursuivront ensuite sur les routes des départements du Rhône et de la Loire pour rallier l’arrivée jugée à Saint-Etienne vers 17h30 après 193 Km de course.

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Pour plus d’informations sur l’agglomération grenobloise : https://www.metromobilite.fr/

DEVIATIONS :

Comme pour les 12ème et 13ème étapes, la fermeture de la route départementale 1091 devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Bourg d’Oisans. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route départementale 1075 par Vif et le col de la Croix Haute.

Pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron. La déviation de Jarrie (RN85) sera fermée à la circulation de 9h30 à 14h30. Une déviation locale sera mise en place pour rejoindre La Mure par la RD529 via Champ sur Drac et La Motte d’Aveillans.

IMPACT SUR LE RESEAU CARS REGION

L’itinéraire de course étant emprunté par les lignes de transports en commun Cars Région, ces lignes seront donc perturbées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

QUELQUES CONSEILS :

Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :

Surveillez bien les enfants : ne les laissez pas traverser ou aller sur la route, tenez-les par la main.

Ne laissez personne dans votre voiture, ni aucun objet de valeur.

Respectez les consignes données par les policiers, gendarmes et signaleurs. Ils prennent soin de votre sécurité!

Restez derrière les barrières de sécurité quand il y en a.

Écartez-vous le plus possible de la chaussée : accotements non stabilisés ou le ras du trottoir peuvent éventuellement être utilisés par les coureurs.

Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route.

Ne vous installez ni en sortie de virage, sans visibilité, ni dans les descentes des cols.

Attention au passage de la caravane publicitaire : restez sur le bord de la route et ne vous précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée.

Interdiction de traverser la route du Tour toute la journée. Même en dehors de la course, de nombreux véhicules officiels peuvent vous surprendre à tout moment!

N’allez jamais au-devant des coureurs, ne courez pas à leur côté même pour les encourager.

Attention à la chaleur ! Buvez de l'eau régulièrement et faîtes boire les enfants même s’ils ne le réclament pas.

Munissez-vous de chapeaux, de lunettes de soleil, de crème solaire…

Renseignez-vous sur la météo attention aux orages !!! En montagne, le temps peut changer rapidement!. Prévoyez des vêtements chauds contre la pluie.

Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. attention à la perception au travers de l’appareil photo, la perspective et les distances sont trompeuses

Respectez l’environnement, Ne jetez pas de mégots : Attention au feu !

Merci de respecter le tri sélectif! De nombreux conteneurs sont à votre disposition.

Au retour, soyez patient car toutes les routes seront saturées.Suivez les conseils de la gendarmerie.

