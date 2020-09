Jusqu'au 17/09/2020 - TAG

Manifestation contre la réforme des retraites

Jeudi 17 septembre 2020 de 9h30 à 16h

A : La ligne ne circule pas entre les stations Albert 1er de Belgique, et Gares. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • Chavant • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Verdun - Préfecture • Victor Hugo.

B : La ligne ne circule pas entre les stations Sainte-Claire - Les Halles, et Gares. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Victor Hugo.

C1: En fonction de l'avancée du cortège, la ligne ne circule pas entre les arrêts Grenoble Hôtel de Ville et Cité Jean Macé. L’arrêt Grenoble Hôtel de Ville devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Arago • Chavant • Cité Jean Macé • Docteur Martin • Docteur Mazet • Emile Gueymard • Félix Viallet • Gares • Victor Hugo.

C3 : La ligne ne circule pas, entre les arrêts Victor Hugo et Clos d'Or. L’arrêt Clos d'Or devient terminus provisoire. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

Arrêts non desservis: • Capuche • Championnet • Eugène Sue • Foch - Ferrié • Marceau - Jardin des Vallons • Victor Hugo.

C4: La ligne ne circule pas, entre les arrêts Jean Racine et Victor Hugo. L’arrêt Jean Racine devient terminus provisoire. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

Arrêts non desservis : • Bajatière • Chavant • Docteur Martin • Driant • Mallifaud • Paul Claudel • Ponsard • Teisseire • Victor Hugo.

12 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne est interrompue, entre les arrêts Vallier - Docteur Calmette et Verdun - Préfecture. Se reporter aux arrêts Verdun - Préfecture des lignes 14 et 15.

Arrêts non desservis : • Abbé Grégoire • Championnet • Chorier - Condorcet • Condorcet • D'Alembert • Docteur Martin • Groupe Hospitalier Mutualiste • Saint-Bruno.

13 : En raison de l’avancée du cortège, la ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Clémenceau et Verdun - Préfecture. Se reporter aux arrêts Verdun - Préfecture des lignes 14 et 15.

Arrêts non desservis : • Auguste Ravier • Chavant • Docteur Martin • Driant.

16 : En raison de l’avancée du cortège, la ligne est interrompue, entre les arrêts Verdun - Préfecture et Eugène Sue. Se reporter aux arrêts Verdun - Préfecture des lignes 14 et 15.

Arrêts non desservis : • Capuche • Caserne de Bonne • Docteur Martin • Eugène Sue en direction de Lycée du Grésivaudan • Gustave Rivet • Rue des Déportés.

25 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne peut être interrompue, entre les arrêts Louise Michel et Colonel Dumont..

Arrêts non desservis : • Alliés • Colonel Dumont • Foch - Ferrié • Vallier - Libération.

C : La ligne C peut être limitée à la station Grenoble Hôtel de Ville en fonction de l'avancée du cortège. Le Bus relais C peut être limité à l'arrêt Vallier - Docteur Calmette en fonction de l'avancée du cortège (Dans cette situation, l'arrêt Vallier-Catane serait reporté à l'arrêt de la ligne C5 direction Biologie).

E : La ligne ne circule pas entre les stations Annie Fratellini-Esplanade, et Condorcet. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

Arrêt non desservi : • Alsace-Lorraine.

