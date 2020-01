Jusqu'au 11/01/2020 - TAG

Mouvement social national

samedi 11 janvier 2020

A. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 5h20 de Grand'place vers la Poya, à 5h55 de l'Etoile vers la Poya et à 6h00 de La Poya vers l'Etoile. Derniers départs à 19h45 de l'Etoile vers la Poya, à 20h38 de La Poya vers l'Etoile. Une manifestation en centre-ville perturbera la ligne à partir de 13h30.

B. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 8 minutes. Premiers départs à 5h16 de Plaine des Sports et à 6h00 d'Oxford. Derniers départs à 20h04 de Plaine des Sports et à 20h48 d'Oxford. Une manifestation en centre-ville perturbera la ligne à partir de 13h30.

C. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 5h15 de Condillac et à 6h00 du Prisme. Derniers départs à 20h00 de Condillac et à 20h40 du Prisme.

D. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 30 minutes. Premiers départs à 5h45 d'Hector Berlioz vers Etienne Grappe et à 6h00 d'Etienne Grappe vers Les Taillées.. Derniers départs à 19h48 des Taillées vers Etienne Grappe et à 20h05 d'Etienne Grappe vers Les Taillées. DLA : 11/01/2020 Lignes Message Arrêts non desservis.

E. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 12 minutes. Premiers départs à 5h29 de Condorcet vers Palluel (départs suivants effectués de Louise Michel) et à 6h00 de Palluel vers Louise Michel. Derniers départs à 20h01 de Louise Michel vers Palluel et à 20h38 de Palluel vers Louise Michel. Une manifestation pourra perturber la ligne à partir de 14h.

C1. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 6h10 de Maupertuis et à 6h10 de Cité Jean Macé. Derniers départs à 19h40 de Maupertuis et à 19h29 de Cité Jean Macé. Une manifestation pourra perturber la ligne à partir de 14h.

C2. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 6h10 de Pont Rouge et à 6h30 de Louise Michel. Derniers départs à 19h30 de Pont Rouge et à 19h48 de Louise Michel.

C3. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 6h30 de Victor Hugo et à 6h06 de Centre du Graphisme. Derniers départs à 20h11 de Victor Hugo et à 19h49 de Centre du Graphisme. Une manifestation pourra perturber la ligne à partir de 14h.

C4. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 6h14 du Verderet et à 6h31 de Victor Hugo. Derniers départs à 19h53 du Verderet et à 20h17 de Victor Hugo. Une manifestation pourra perturber la ligne à partir de 14h. DLA : 11/01/2020 Lignes Message Arrêts non desservis.

C5. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 11 à 13 minutes. Premiers départs à 6h19 de Palais de Justice - Gare et à 6h07 de Biologie. Derniers départs à 19h10 de Palais de Justice - Gareet à 19h07 de Biologie.

C6. : La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 6h12 d'Oxford et à 6h21 d'Henri Wallon. Derniers départs à 19h22 d'Oxford et à 19h30 d'Henri Wallon. C7 La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 19 minutes. Premiers départs à 7h00 de Biologie et à 7h01 de Comboire. Derniers départs à 19h00 de Biologie et à 19h00 de Comboire. Le terminus IUT-UFRAPS n'est pas desservi. • Epicéa • Universités - IUT - UFRAPS.

12. : La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 15 minutes. Premiers départs à 6h59 de Maisons Neuves et à 7h01 des Alloves. Derniers départs à 19h12 de Maisons Neuves et à 19h09 des Alloves. Une manifestation pourra perturber la ligne à partir de 14h.

13. : La ligne circule normalement. Cependant, une manifestation au centreville pourra perturbée à la ligne à partir de 14h.

14,15,16, : Les lignes circulent normalement. Cependant, une manifestation pourra perturber la ligne à partir de 14h.

19,20,21,22,23,25. : Les lignent circulent normalement.

41, 43, 51, 54, 55, 56, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 64, 70, 71. : Les lignes Flexo fonctionnent normalement.

Agences de Mobilité : Les agences Centre-Ville et Grand'place sont ouvertes aux horaires habituels.

INFO : En raison d'un mouvement social national et d'une manifestation, le réseau TAG est perturbée samedi 11 janvier 2020.

