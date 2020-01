Jusqu'au 09/01/2020 - TAG

Mouvement social national jeudi 09 Janvier

A.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 7 minutes. Premiers départs à 5h20 de Grand'place vers la Poya, à 6h00 de l'Etoile vers la Poya et à 6h00 de La Poya vers l'Etoile. Derniers départs à 20h00 de l'Etoile vers la Poya, à 20h00 de La Poya vers l'Etoile et à 20h55 de La Poya vers Grand'place Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

B.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 8 minutes. Premiers départs à 5h16 de Plaine des Sports vers Oxford et à 6h00 d'Oxford vers Plaine des Sports. Derniers départs à 20h04 de Plaine des Sports vers Oxford et à 20h40 d'Oxford vers Plaine des Sports. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

C.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 5h15 de Condillac vers Le Prisme et à 6h00 du Prisme vers Condillac. Derniers départs à 20h00 de Condillac vers Le Prisme et à 20h40 du Prisme vers Condillac. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

D.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 30 minutes. Premiers départs à 5h45 d'Hector Berlioz vers Etienne Grappe et à 6h00 d'Etienne Grappe vers Les Taillées.. Derniers départs à 19h48 des Taillées vers Etienne Grappe et à 20h05 d'Etienne Grappe vers Les Taillées.

E.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 20h00 environ avec un passage toutes les 12 minutes. Premiers départs à 5h29 de Condorcet vers Palluel (départs suivants effectués de Louise Michel) et à 6h00 de Palluel vers Louise Michel. Derniers départs à 20h01 de Louise Michel vers Palluel et à 20h38 de Palluel vers Louise Michel. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

C1.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 6h10 de Maupertuis vers Cité Jean Macé et à 6h10 de Cité Jean Macé vers Maupertuis Derniers départs à 19h40 de Maupertuis vers Cité Jean Macé et à 19h29 de Cité Jean Macé vers Maupertuis. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

C2.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 6h10 de Pont Rouge vers Louise Michel et à 6h30 de Louise Michel vers Pont Rouge. Derniers départs à 19h30 de Pont Rouge vers Louise Michel et à 19h48 de Louise Michel vers Pont Rouge.

C3.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 13 minutes. Premiers départs à 6h45 de Victor Hugo vers Centre du Graphisme et à 6h34 de Centre du Graphisme vers Victor Hugo. Derniers départs à 19h54 de Victor Hugo vers Centre du Graphisme et à 19h36 de Centre du Graphisme vers Victor Hugo Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

C4.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 13 minutes. Premiers départs à 6h28 du Verderet vers Victor Hugo et à 7h00 de Victor Hugo vers Le Verderet. Derniers départs à 19h36 du Verderet vers Victor Hugo et à 20h18 de Victor Hugo vers Le Verderet. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

C5.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 11 à 13 minutes. Premiers départs à 6h19 de Palais de Justice - Gare vers Biologie et à 6h07 de Biologie vers Palais de Justice - Gare. Derniers départs à 19h10 de Palais de Justice - Gare vers Biologie et à 19h07 de Biologie vers Palais de Justice Gare.

C6.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 15 minutes. Premiers départs à 6h05 d'Oxford vers Henri Wallon et à 6h05 d'Henri Wallon vers Oxford. Derniers départs à 19h05 d'Oxford vers Henri Wallon et à 19h17 d'Henri Wallon vers Oxford.

C7.: La ligne circule uniquement, de 6h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 10 minutes. Premiers départs à 7h00 de Biologie vers Comboire et à 7h00 de Comboire vers Biologie. Derniers départs à 19h00 de Biologie vers Comboire et à 7h00 de Comboire vers Biologie.

12.: La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 15 minutes. Premiers départs à 6h59 de Maisons Neuves vers les Alloves et à 7h01 des Alloves vers Maisons Neuves. Derniers départs à 19h12 de Maisons Neuves vers les Alloves et à 19h09 des Alloves vers Maisons Neuves. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

13.: La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 25 minutes. Premiers départs à 7h00 du Lycée du Grésivaudan vers Prémol et à 6h49 de Prémol vers Lycée du Grésivaudan. Derniers départs à 19h05 du Lycée du Grésivaudan vers Prémol et à 18h54 de Prémol vers Lycée du Grésivaudan. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

14.: La ligne circule normalement.

15.: La ligne circule normalement.

16.: La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 18 minutes. Premiers départs à 6h50 de Montfleury vers Gendarmerie et à 6h42 de Gendarmerie vers Montfleury. Derniers départs à 19h08 de Montfleury vers Gendarmerie et à 19h00 de Gendarmerie vers Montfleury. Pas de desserte du Lycée du Grésivaudan. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

19.: La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 30 minutes. Premiers départs à 6h44 du Village vers l'Ovalie et à 7h02 de l'Ovalie vers le Village. Derniers départs à 18h44 du Village vers l'Ovalie et à 19h03 de l'Ovalie vers Le Village.

20.: La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 30 minutes. Premiers départs à 7h00 de Veurey Mairie vers Hôtel de Ville et à 6h00 d'Hôtel de Ville vers Veurey Mairie Derniers départs à 19h20 de Veurey Mairie vers Hôtel de Ville et à 19h00 d'Hôtel de Ville vers Veurey Mairie.

21.: La ligne circule normalement.

22.: La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 29 à 35 minutes. Premiers départs à 7h00 de SaintEgrève Gare vers Oxford et à 7h00 d'Oxford vers Saint-Egrève Gare. Derniers départs à 19h02 de SaintEgrève Gare vers Oxford et à 19h01 d'Oxford vers Saint-Egrève Gare.

23.: La ligne circule normalement.

25.: La ligne circule uniquement, de 7h00 à 19h00 environ avec un passage toutes les 20 minutes. Premiers départs à 7h00 des Saillants vers Colonel Dumont et à 7h00 de Colonel Dumont vers Les Saillants. Derniers départs à 18h51 des Saillants vers Colonel Dumont et à 18h53 de Colonel Dumont vers les Saillants. Une manifestation en centre-ville pourra également perturber la circulation à partir de 9h30.

26.: La ligne circule normalement. Cependant, une manifestation en centreville pourra perturber la circulation entre 9h et 16h.

Flexo +.: Le service Flexo PMR est perturbé. Renseignez-vous au 04 76 20 66 33. Agences de Mobilité L'agence de Mobilité StationMobile est fermée. Les autres agences sont ouvertes aux horaires habituels.

62.: La ligne circule normalement.

65.: Les départs de 10 h 20 et 18 h 55 de Grand'place, de 7 h 35 du Péage et de 9 h 30 de Chantefeuille ne sont pas assurés.

66.: La ligne ne circule pas jeudi 5 décembre.

Sacado.: Les lignes Sacado fonctionnent normalement.

40.: La ligne circule normalement. Cependant, une manifestation en centreville pourra également perturber la circulation entre 9h et 16h.

41, 43, 51, 54, 55, 56, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 57, 64, 70, 71.: Les lignes Flexo fonctionnent normalement.