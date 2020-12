C3

La ligne circule uniquement entre les arrêts "Foch - Ferrié" et "Centre du graphisme". Arrêt(s) non desservi(s) : Victor Hugo, Championnet, Marceau - Jardin des Vallons. 📎 Plan de limitation ligne C3 à télécharger : C3C4_05bis.Limitation a Foch Ferrie et Chavant direction Victor Hugo.jpg