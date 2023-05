Jusqu'au 29/06/2023 - TAG

Travaux d'assainissement secteur Noyarey

Du lundi 13 mars 4h30 au jeudi 29 juin à 00h00

Ligne Sacado n°201.

La ligne Sacado 201 est déviée entre les arrêts Bascule et Le Ruisset en raison de travaux d'eau et d'assainissement. Le départ à 7h35 du Parc des Biches est reporté à l'arrêt Le Ruisset de la Proximo 20 à 7h38. Les arrêts Rue de Maupas, Noyarey Village, Lotissement des Tilleuls, Chemin des Noyers et Parc des Biches ne sont pas desservis.

Merci de votre compréhension.