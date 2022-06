Jusqu'au 28/06/2022 - TAG

TRAVAUX DE NUIT SECTEUR RONDEAU

lundi 27 juin de 21h00 à fin de service

C6 : du lundi 27 juin de 21h00 à 02h00, la ligne C6 est déviée entre les arrêts Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville et Maison des Anciens en raison de travaux de nuit secteur Rondeau.

La ligne est déviée par Boulevard Joseph Vallier, cours Libération et avenue Paul Verlaine. Dans la déviation, les arrêts Vallier Catane (ligne 26), Vallier Libération (lignes 25 et 26), Alliés, Louise Michel (ligne 26) et Verlaine (ligne12) sont desservis..

Arrêt(s) non desservi(s) : L'Arche, Beau Site, Grand Pré - Centre Sud, Tuilerie, Le Prisme, Seyssins Rondeau, Essarts - La Butte.