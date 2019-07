Du 22/07/2019 au 02/08/2019 - TAG

Travaux rue Aimé Papin

du lundi 22 juillet au vendredi 02 août





La ligne est déviée, en direction de Victor Hugo, entre les arrêts Edmond Esmonin et Vigny, en raison de travaux. Un arrêt provisoire est situé sur la rue Lucien Andrieux , entre les rues Maquis de l'Oisan et Roger Francois.



Arrêts non desservis : Christophe Turc direction Victor Hugo, Vigny, Village Olympique direction Victor Hugo.

Merci de votre compréhension