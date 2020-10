C1

Du mercredi 28 octobre 5h au vendredi 11 décembre 2h

La ligne C1 est déviée entre les arrêts "Piscine des Buclos" et "Aiguinards-Hexagone" en raison de travaux d'assainissement secteur Avenue du Vercors Meylan. En direction de Maupertuis et Prè de l'Eau, se reporter à l'arrêt La Revirée Ligne 13. Arrêt(s) non desservi(s) : Le Brêt, La Revirée.