Match de rugby D2 PRO FCG-Rouen

Vendredi 6 décembre de 19h50 à 23h15

C.: La station Grenoble Hôtel de Ville n'est pas desservie de 22h15 à 23h15, se reporter aux stations Flandrin - Valmy ou Chavant.

Arrêts non desservis : Grenoble Hôtel de Ville

Navette Stade Alpes. : Pour vous rendre au match, une navette bus circule entre le parking relais Grand Sablon et le Stade des Alpes. Avant le match, retrouvez un bus à 19h50 et 20h15, au départ du parking relais du Grand Sablon. Après le match, retrouvez un bus à 22h45 et 23h05, au départ du Stade des Alpes, à l'arrêt de la ligne C1. Cette navette bus est accessible aux personnes à mobilité réduite.

