Jusqu'au 20/08/2021 - TAG

Du lundi 19 juillet au vendredi 20 août

Travaux d'entretien des voies du tram secteur Sainte-Claire-les Halles

L.B : Cet été, d'importants travaux d'entretien des voies du tram sont réalisés sur la ligne. Ces travaux sont nécessaires pour prévenir les dégradations prématurées et vous garantir un transport confortable et en toute sécurité.

Du lundi au samedi avant 21h30, la ligne B circule uniquement entre Plaine des Sports et Sainte-Claire - Les Halles et entre Oxford et Grand'place. La correspondance entre les stations Hubert Dubedout - Maison du Tourisme et Sainte-Claire Les Halles s'effectue à pied.

Du lundi au vendredi à partir de 21h30, la ligne B circule uniquement entre les stations Plaine des Sports et Notre-Dame - Musée.

Un Bus relais circule entre les stations Notre-Dame Musée et Oxford via les arrêts Verdun - Préfecture et Gares. Le samedi à partir de 21h30 et le dimanche, la ligne B circule uniquement entre Plaine des Sports et Sainte-Claire - Les Halles et entre Oxford et Alsace-Lorraine (station ligne E).

Le départ de la ligne B vers Plaine des Sports s'effectue depuis la station Sainte-Claire Les Halles.

Pour rejoindre cette station, empruntez la ligne A direction l'Etoile et descendez à la station Hubert Dubedout - Maison de Tourisme.

Attention, du lundi 9 au vendredi 13 août, la ligne B ne circule pas entre Plaine des Sports et le centre-ville.