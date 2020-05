Jusqu'au 28/05/2020 - TAG

Du lundi 25 au jeudi 28 mai sur la ligne B auront lieu des travaux de maintenance de ligne aérienne la nuit de 22h25 jusqu'à la fin de service.

Un bus relais sera mis en place entre les arrêt "Notre-Dame-Musée", "ïle verte", "La Tronche Hôpital", "Hôpital Michallon" (arrêt ligne 13), "Grand Sablon" et "Flandrin Valmy".

Une correspondance est possible avec le tram C en direction du Campus et plaine des sports.

Les arrêts "Alsace Lorraine", "Bibliothèque Universitaire", "Cité internationale", "Condillac-Université", "Gabriel Fauré", "Gares", "Gières Gare-Université", "Hubert Dubedout-Maison du Tourisme", "Les Taillées-Université", "Marie-Louise Paris-CEA", "Mayencin-Champ Roman", "Michallon" "Oxford" "Palais de justice-Gare", "Plaine des Sports", "Saint-Bruno", "Sainte-Claire-Les Halles" et "Victor Hugo" ne seront pas desservis.

Retrouvez les plans détaillés ici.