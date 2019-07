Du 15/07/2019 au 19/07/2019 - TAG

Travaux de maintenance

du lundi 15 juillet 9h au vendredi 19 juillet 16h

C. : La ligne ne circule pas entre les stations Grand Sablon et Plaine des Sports, en raison de travaux de maintenance.

Un Bus relais assure la liaison, entre les stations Grand Sablon et Plaine des Sports.

Arrêts non desservis : Condillac - Universités, Mayencin - Champ Roman

Merci de votre compréhension