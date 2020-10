A

Du mercredi 21 octobre au jeudi 22 octobre de 9h30 à 16h30

La ligne A ne circule pas entre les stations Polesud - Alpexpo et Malherbe suite travaux d'entretien des voies du tram secteur Arlequin. Un bus relais effectue la liaison entre les stations Polesud - Alpexpo et Malherbe. Les arrêts Arlequin et La Bruyère - Parc Jean Verlhac sont reportés, avenue Marie Reynoard. Stations non desservie(s) : Arlequin, La Bruyère-Parc Jean Verlhac