En raison de travaux, la ligne ne circule pas entre les stations "Grand'Place" et "L'Etoile", de 9h à 16h30. Un bus relais effectue la liaison entre ces stations. La ligne circule normalement le week-end, et le 14 juillet. Retrouvez le plan détaillé et les horaires du Bus relais en téléchargement sur tag.fr/trafic, et les informations concernant les travaux de nuit Tram A du 5 au 8 juillet à partir de 21h30. Station(s) non desservie(s) : Echirolles Gare